Galatasaraylı Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Zaha yaptığı paylaşımda, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:31
Galatasaraylı Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım!
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Galatasaray'da son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulamayan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Zaha yaptığı paylaşımda, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" ifadelerini kullandı.

'FORMAYI ALMAK İÇİN DAHA İYİSİNİ YAPACAK'

Okan Buruk son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Zaha için Antalyaspor maçının arıdndan, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" ifadelerini kullanmıştı.


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