Galatasaray Ekmas yeni transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:32

Güncelleme: 28.02.2024 - 14:32

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Ekmas, kadrosuna bir yeni takviyeyi açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Karahan Tuan Efeoğlu ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Karahan Tuan Efeoğlu



Kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Ekmas, 203 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda oynayan 2004 doğumlu genç oyuncu Karahan Efeoğlu ile 2024-25 sezonu sonuna sürecek sözleşmeye imza attı. Anadolu Efes altyapısında yetişen ve son olarak geçtiğimiz yıl 2023'ün yaz aylarında eğitim ve basketbol kariyerini sürdürmek üzere Amerikan NCAA Ligi takımlarından University of Utah'a transfer olan Karahan Efeoğlu'na Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.