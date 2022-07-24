Djaniny’den iki yıllık imza
Trabzonspor, geçen sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan Djaniny’nin sözleşmesini uzattı.
Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda kalması yönünde rapor verdiği 31 yaşındaki golcüyle 2 yıllık yeni kontrat üzerinde anlaştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor’dan yıllık 1.5 milyon Avro garanti para ve performansına bağlı ödenecek bazı bonuslar alacak.
Nwakaeme Hull City’de - Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme için anlaşamayan Nwakaeme, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye imza atıyor. Nijeryalı futbolcu, senelik 1.5 milyon Avro’dan 2 sezonluk sözleşme konusunda Hull City ile anlaştı.
Flavio kiralandı - Trabzonspor, Flavio’yu Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun’a satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bordo-Mavililer, 200 bin dolar kiralama bedeli alacak. Arap kulübü, satın alma opsiyonunu kullanırsa Trabzonspor’a 2 milyon dolar ödeyecek.
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