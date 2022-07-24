Djaniny’den iki yıllık imza

24 Temmuz 2022 Pazar, 05:00

Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda kalması yönünde rapor verdiği 31 yaşındaki golcüyle 2 yıllık yeni kontrat üzerinde anlaştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor’dan yıllık 1.5 milyon Avro garanti para ve performansına bağlı ödenecek bazı bonuslar alacak.

Nwakaeme Hull City’de - Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme için anlaşamayan Nwakaeme, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye imza atıyor. Nijeryalı futbolcu, senelik 1.5 milyon Avro’dan 2 sezonluk sözleşme konusunda Hull City ile anlaştı.

Flavio kiralandı - Trabzonspor, Flavio’yu Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun’a satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bordo-Mavililer, 200 bin dolar kiralama bedeli alacak. Arap kulübü, satın alma opsiyonunu kullanırsa Trabzonspor’a 2 milyon dolar ödeyecek.