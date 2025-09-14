Djiku, Spartak Moskova'da ilk maçına çıktı!

Rusya Premier Ligi'nin 8. haftasında Spartak Moskova, deplasmanda Dinamo Moskova ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın eski futbolcuları Gedson Fernandes ile Zaynutdinov'un yanı sıra Fenerbahçe'den ayrılan Djiku da sahadaydı.

Spartak Moskova 19. dakikada Levi Garcia ile öne geçerken Dinamo Moskova, 26 ve 45+3. dakikada Bitelo'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Spartak Moskova Teknik Direktörü Dejan Stankovic ise kırmızı kart gördü.

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Levi Garcia takımının 2. golünü kaydetti ve mücadelede son sözü söyleyen isim oldu. 2-2 biten karşılaşmada Dinamo Moskova adına Zaynutdinov, 88 dakika sahada kaldı. Spartak Moskova'da Gedson Fernandes ise 90 dakikayı tamamladı.

Spartak Moskova'nın Fenerbahçe'den yeni transferi Alexander Djiku, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Djiku, Spartak Moskova adına sahanın en iyilerinden biri oldu.

Spartak Moskova ile ilk maçının sona ermesinin ardından Ganalı stoper sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Djiku paylaşımında, "Yeni Takımımla ilk dakikalar, sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.