Resmi teklif yapıldı... Alexander Djiku'ya Fransız kancası!

24.08.2025 13:00:00
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in, Fenerbahçe forması giyen Ganalı stoper Alexander Djiku için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki Ganalı stoperi için resmi teklif yaptı.

PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan Djiku'nun 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yaz transfer döneminde Strasbourg'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 defa giydi. Ganalı oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 gol pası verdi.

