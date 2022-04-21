Real Madrid kazandı ama Karim Benzema bu kez şaşırttı

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:08

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 3-1 mağlup etti. Atletico Madrid'in puan kaybettiği gecede galip gelen Carlo Ancelotti'nin ekibine 3 puanı getirn goller 12' David Alaba, 45' Marco Asensio ve 90' Lucas Vazquez'den geldi. Ev sahibi takımın tek sayısını ise 13. dakikada Ante Budimir kaydetti.

Bu sezon golleriyle takımını sırtlayan Karim Benzema, 52 ve 59. dakikada penaltı vuruşlarından yararlanamadı. Fransız yıldız, Nisan 2006'dan bu yana LaLiga'da iki penaltı kaçıran ilk isim oldu.

Real Madrid bu sonuçla son 9 haftada sekinci kez sahadan üstün ayrıldı.

Aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid'in (61) 17 puan önünde bulunuyor.

Ligde 60 puanla 3. sırada olan Barcelona'nın iki maç eksiği var.

La Liga'da 34 kez ile en fazla şampiyonluğu olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35. kupasını kaldıracak.