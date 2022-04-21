Alman basınından Mesut Özil iddiası: MLS'e gidebilir

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:20

Spor Toto Süper Lig'de son 9 haftada büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, 8 galibiyet 1 beraberlikle ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, ikinci sıra için yarıştığı rakibi Konyaspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup ederken maçın ardından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bild'de yer alan habere göre Özil, gelecek sezon MLS'te forma giyebilir.

Bu sezon 8 gol 2 asistlik performansa imza atan Özil için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği yazıldı.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



