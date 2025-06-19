Üst üste üç şampiyonluğun ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurma hedefiyle yola çıkan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Cimbom, Muslera'nın yerine Djordje Petrovic'i istiyor. Peki, Djordje Petrovic kimdir? Djordje Petrovic Galatasaray'a mı transfer oluyor? Djordje Petrovic hangi takımlarda oynadı?





DJORDJE PETROVIC KİMDİR?

Djordje Petrovic, 8 Ekim 1999 yılında dünyaya geldi.

DJORDJE PETROVIC'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine FK Cukaricki akademisinde başlayan Petrovic, Sırp Ligi takımı FK IMT’ye kiralandıktan sonra Cukaricki'nin A takımına yükseldi. Burada 78 lig maçına, ayrıca dört Sırp Kupası ve dört UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıktı.

Sonrasında Ligue 1 ekibi Strasbourg’a transfer olan Petrovic, Premier Lig devi Chelsea’den kiralık olarak bu takıma transfer oldu. Sırbistan milli takımında da düzenli olarak kalecilik yapmaktadır.