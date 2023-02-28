Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası yarın başlayacak
Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 1 Mart 2023'te başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında üç milli sporcu yarışacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacak organizasyon, 4 Mart'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.
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