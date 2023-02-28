Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası yarın başlayacak

Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 1 Mart 2023'te başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:56
Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası yarın başlayacak
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında üç milli sporcu yarışacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacak organizasyon, 4 Mart'ta sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak temsil edecek.


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