Sivasspor'dan sakatlık açıklaması
Süper Lig ekibi Sivasspor, sakat oyuncular Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin son durumu hakkında bilgi verdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcuları Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Kulüp doktoru Baran Güler, kırmızı-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sakatlığı bulunan futbolcularımızdan Robin Yalçın'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin ise sol diz iç yan bağ rüptürü mevcuttur. Üç sporcumuzun da tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
7 İSİM TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Güler, sakatlıkları geçen Clinton N'Jie, Samba Camara, Fredrik Ulvestad, Jordy Caicedo, Murat Paluli, Leke James ve Aaron Appindangoye'nin ise tedavilerinin tamamlanarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.
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