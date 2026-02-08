Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 19:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!: Beşiktaş 2-2 Alanyaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü ve 54. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise 9. ve 16. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken Alanyaspor ise 23 puana ulaştı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in bir sonraki haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise kendi evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeongyu Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui Jo, Güven.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-2 Alanyaspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

88' Salih Uçan, Olaitan yerine; Rashica, Cengiz Ünder yerine oyuna dahil oldu.

85' SARI KART | Alanyaspor'da Victor sarı kart gördü.

82' SARI KART | Alanyaspor'da Lima sarı kart gördü.

78' Mustafa Hekimoğlu ve Murillo, Cerny ve Gökhan Sazdağı yerine oyuna dahil oldu.

73' Alanyaspor'da Hwang Ui-Jo yerini Efecan Karaca'ya bıraktı.

62' Alanyaspor'da; Güven Yalçın ve Ianis Hagi yerlerini, Mounie ve Elia'ya bıraktı.

61' Orkun Kökçü'nün orta sahadan attığı mükemmel hava pasında Cerny, kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

58' GOL | VAR incelemesinin ardından Hyeongyu Oh'un attığı gol geçerli sayıldı ve maça eşitlik geldi.

55' GOL İPTAL | Agbadou'nun çevirdiği topta rövaşata ile topu ağlara gönder Oh'un attığı gol, Agbadou'nun ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

52' Ndidi'nin ceza sahası dışından çıkarttığı sert şutta, Paulo Victor gole izin vermedi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Beşiktaş'ta Hyeongyu Oh sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

33' GOL | Orkun'un penaltıdan attığı gol ile fark bire indi.

32' Beşiktaş yeni transfer Oh'un yerde kaldığı pozisyon VAR uyarısının ardından penaltı ile sonuçlandı.

27' Beşiktaş'ın kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz, topu üstten auta gönderdi.

20' Alanyaspor'un sağ çaprazdan şutu Ersin'de kaldı.

16' Sol kanatta topla buluşan Ruan, önünü boşalttıktan sonra pasını Güven Yalçın'a aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Güven, ceza sahasına girer girmez topu ağlara gönderdi.

16' GOL | Güven Yalçın kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

14' Alanyaspor'da Hagi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ruan'ın ceza sahası içi sol taraftan çıkarttığı şut, defansın da müdahalesi ile yan ağlarda kaldı.

13' Yeni transfer Oh'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutu kalecide kaldı

9' Alanyaspor'da Hwang'ın defans arkasına gönderdiği topta, Güven Yalçın ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

9' GOL | Güven Yalçın, Alanyaspor'u öne geçiren golü kaydetti.

5' Alanyaspor'da Ruan'ın ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin solundan auta çıktı.

4' Yeni transfer Olatian'ın sol çaprazdan şutu auta çıktı.

1' SARI KART | Beşiktaş'ta Cerny sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Alanyaspor

