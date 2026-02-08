Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan ayrılmıştı: David Jurasek performansıyla göz doldurdu!

Beşiktaş sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek'ten memnun kalmamış ve futbolcuyu ara transfer sezonunda göndermişti. Benfica'dan Slavia Prag'a bonservisiyle transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 2 maçında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Beşiktaş'ta performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan David Jurasek, sezon başında giydiği siyah-beyazlı formayı ara transfer döneminde çıkarmış ve Benfica'ya geri dönmüştü. Daha sonra Benfica, Çekyalı futbolcuyu Slavia Prag'a satmıştı.

Slavia Prag ile henüz 2 maça çıkan Jurasek performansıyla alkış topladı. 25 yaşındaki sol bek 179 dakika sahada kaldığı 2 karşılaşmada da asist yaptı.

Jurasek'in 17 maçta giydiği Beşiktaş formasıyla gol ya da asisti bulunmuyor. Çekyalı sol bekin Beşiktaş kariyeri sadece 6 ay sürdü.

