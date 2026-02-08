Beşiktaş'tan ayrılmıştı: David Jurasek performansıyla göz doldurdu!

Beşiktaş'ta performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan David Jurasek, sezon başında giydiği siyah-beyazlı formayı ara transfer döneminde çıkarmış ve Benfica'ya geri dönmüştü. Daha sonra Benfica, Çekyalı futbolcuyu Slavia Prag'a satmıştı.

Slavia Prag ile henüz 2 maça çıkan Jurasek performansıyla alkış topladı. 25 yaşındaki sol bek 179 dakika sahada kaldığı 2 karşılaşmada da asist yaptı.

Jurasek'in 17 maçta giydiği Beşiktaş formasıyla gol ya da asisti bulunmuyor. Çekyalı sol bekin Beşiktaş kariyeri sadece 6 ay sürdü.