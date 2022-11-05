Domenec Torrent aylar sonra sessizliğini bozdu!

05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:25

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yerine göreve başlayan Domenec Torrent, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Torrent, Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullanırken yeniden birkaç hafta içinde yeni takımının belli olacağını vurguladı.

TORRENT AYLAR SONRA KONUŞTU

Galatasaray'dan ayrılan ve yaklaşık 4 aydır sessizliğini koruyan Domenec Torrent, GOAL'e özel açıklamalarda bulundu. Torrent, Galatasaray ve kariyeri hakkında önemli ifadeler kullandı.

Torrent'in GOAL'e verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:

"Bazı teklifler var. Kısa süre içinde yeniden göreve başlamak istiyorum. MLS olmasa bile başka ülkelerden bazı teklifler var. Şu anda yeniden çalışmak istiyorum. ABD'de olmak büyük bir zevk. Şu anda MLS'in kolay olmadığını biliyorum ve bazı hocalar görevinden ayrılsın diye burada fırsat kovalamıyorum. Bunun için burada değilim.Birkaç hafta içinde tekrar çalışmayı bekliyorum çünkü benim için çok önemli. Bir koç olarak çalışmayı ve ekibimi de seviyorum ve sanırım tekrar çalışmaya hazırız."

"BÜYÜK HATAYDI"

"Türkiye'deki sorun her hafta maçı kazanmaya odaklı yaşam tarzı. ABD ile kıyaslıyorsanız Türkiye'ye göre ABD daha iyi imkanlara sahip. Takımınızı geliştirmek için zamanınız var, net bir stil oluşturmak için zamanınız var ama Türkiye'de bu neredeyse imkansız. Sezon öncesi kap döneminin benim için çok önemli olduğunu vurguladım. Sezon öncesi döneme ihtiyacım var... Oyuncularınızı ikna etmek istiyorsanız, bu en iyi zaman. Bu benim için önemli. Sezon ortasında takım almaya karar vermemiz bizim için büyük bir hataydı."