Spor yazarları Fenerbahçe - Rennes maçını yorumladı: 'İnanılmaz bir geri dönüş'
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Rennes'e karşı 3-0'dan geri gelip 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı.
"İNANILMAZ BİR GERİ DÖNÜŞ"
HİLMİ TÜRKAY: "Yine F.Bahçe, yine inanılmaz bir geri dönüş. Jesus ve oyuncuları asla pes etmiyor. Portekizli her maç adeta bambaşka bir resital sunuyor. F.Bahçe, Fransa’daki maçta 2-0’dan 2-2’yi bulmuştu, dün 3-0’dan 3-3’ü yakaladı. Yetmedi 4. golü de aradı Sarı-Lacivertliler, süre yetmedi. Takım inanılmaz bir fizik güç koydu sahaya, bu geri dönüş alkışın en büyüğünü hak ediyor." (CUMHURİYET)
"JESUS O KADAR YOL BİLİYOR"
UĞUR MELEKE: "Genesio ne kadar hile biliyorsa Jesus da o kadar yol biliyor. Jesus öyle bir teknik adam ki, “Avcı ne kadar hile bilirse, ayı o kadar yol bilir” atasözünü anımsatıyor insana. Genesio her şeyi doğru yaptığını düşünürken Jesus 60’ta dört oyuncu birden değiştirdi; takımı 4-1-3-2’ye çevirdi, hücum presin yoğunluğunu artırdı ve müthiş bir geri dönüşe daha imza attı Kadıköy’de. Jesus’un Fenerbahçe’sinin bu Rennes’e karşı 3-0’dan geri dönmesi, sonraki turlar için de kesinlikle hayal kurdurmuştur futbolculara. Hedefler büyümüştür dün 21:40 sularında." (HÜRRİYET)
"KAHRAMANLARLA DOLU BİR MAÇ"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Kadıköy'ün "itirazı" yine bir duran topla Zajc'ın frikiğinde ayağa kalktı. "Acaba" diye sordurdular rakiplerine ve "O an" beklenmeye başlandı. Bir hata Crespo kaptı. Bir atak Emre Mor attı. 3-0'dan 3-3'e dönen bir "Kadıköy mucizesi" gerçekleşti. Hakeme rağmen, Rennes takımının "kibirine" karşı yaptılar bunu. Saygı duyulacak bir takım ruhu, ayakta alkışlanacak Jesus organizasyonu ve inancını koruyan Fenerbahçe taraftarı ile "kahramanlarla" dolu bir maç yaşandı. Yine helal olsun..." (FOTOMAÇ)
"FENERBAHÇE HİÇ ÜMİDİNİ YİTİRMEDİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe hiç ümidini yitirmeden bastırdı. Zajc'ın frikik golü ile fark 1'e inince gelişen ortamda bir golün daha geleceği açıkça kendini hissettiriyordu. Rennes gibi bir takıma 0-3'ten geri dönüş gerçekten çok önemliydi. Gelelim genel gözlemlerime... Bilhassa zorlu rakipler karşısında üçlü defans uygulanıyorsa orta sahanın kenarında savunma yönü zayıf Lincoln'ün oynaması yanlış. Arao sakatlıktan sonra fizik olarak çok düşmüş. Dün gece çok verimsizdi. Takımın dinamosu Crespo ikinci devre kendine geldi. Jesus da herhalde maçtan sonra Zajc'a hiç şans vermemesinin ne kadar yanlış olduğunu düşünecektir." (SABAH)
"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
ŞANSAL BÜYÜKA: "Biraz daha süre olsa, Fenerbahçe Türk futbol tarihine geçecek bir mucizeye imza atabilirdi… Ama 3-0‘dan sonra 3-3‘ü yakalamak camiayı mutlu etmeye yetti… Maç sonu sosyal medyaya baktım “Fenerbahçe yıkılmaz“ mesajları havada uçuşuyordu… Rennes maçında şunu gördük… Futbolda kim daha atletikse, kim daha çabuk ve hızlıysa, en önemlisi kaleye en kısa sürede kim gidiyorsa, o takım rakibine oranla çok daha şanslı oluyor… Rennes, Fenerbahçe‘den daha kaliteli ve daha atletik bir takım… Unutulmasın; sadece önde oynayan üç oyuncularının toplam maliyeti tam 70 milyon euro… Fenerbahçe bu beraberlik ile grup birinciliğini tehlikeye soktu… Buna rağmen mutsuz değilim… Neden değilim; meslek hayatımda Avrupa takımları karşısında 3-0 yenik duruma düşen, hatta daha fazlasını yiyen, milli takım dahil çok takımımızı gördüm… Ama ben gene meslek hayatımda bir Avrupa takımı karşısında, 3-0’lık ağır yenilginin altından kalkıp skoru 3-3’e getiren bir Türk takımını ilk defa gördüm…" (MİLLİYET)
"TAHTAYA VUR, 'NAZAR DEĞMESİN' DE"
ERCAN GÜVEN: "Tahtaya vurup “nazar değemesin” demekten başka yapacak bir şey yok Fenerbahçe için. Çünkü çok büyük iş başardı Sarı-Lacivert takım. Rennes gibi bir rakibi deplasmanda berabere kalıp Kadıköy’de 0-3’den 3-3 getirmek, grup lideri olup son 16’ya play-ofsuz katılmakla eş zorlukta. Hatırlayın, Jorge Jesus ilk maçtan önce “Fransa Ligi altıncısı olmak kolay değil” demişti Rennes’in gücünü belirtek için. Lakin Kadıköy’e geldiğinde Ligue 1’de dördüncülüğe yükselmişti Rennes. 12 maçtır yenilmiyordu. En formda süreçlerinden birini yaşıyordu atletik takım. Ama Fenerbahçe “bitti” demeden bitmiyordu maçlar." (MİLLİYET)
"UNUTULMAZ BİR SONUÇ!"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Devrenin sonlarında gelen gol, moralimizi yeniden yerine getirdi. İkinci yarı ise Fenerbahçe olumlu anlamda muhteşem bir maç oynadı. Oyunu rakip sahaya yığdı. Baskıyı çok doğru yaptı. Ve Altay'ın kalesine rakibin gelmesini engelledi. Açıkçası, kabus gibi başlayan bir maçta şunu gördük ki, rakip kim olursa olsun Fenerbahçe asla pes etmiyor ve yenilgiyi kabul etmiyor. Bu sonuçla da 3-0'dan skoru 3-3'e getirerek unutulmaz bir sonuca imza attı." (TAKVİM)
"UNUTULMAZ BİR SONUÇ!"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Devrenin sonlarında gelen gol, moralimizi yeniden yerine getirdi. İkinci yarı ise Fenerbahçe olumlu anlamda muhteşem bir maç oynadı. Oyunu rakip sahaya yığdı. Baskıyı çok doğru yaptı. Ve Altay'ın kalesine rakibin gelmesini engelledi. Açıkçası, kabus gibi başlayan bir maçta şunu gördük ki, rakip kim olursa olsun Fenerbahçe asla pes etmiyor ve yenilgiyi kabul etmiyor. Bu sonuçla da 3-0'dan skoru 3-3'e getirerek unutulmaz bir sonuca imza attı." (TAKVİM)
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