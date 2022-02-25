Domenec Torrent Barcelona eşleşmesi hakkında konuştu

25 Şubat 2022 Cuma, 15:03

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Barcelona için açıklamalarda bulundu.

İspanyol hoca Barcelona'nın eski günlerine dönmeye çalıştığına değinerek "Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler" dedi.

Rakibin iki alanda da güçlü olduğunu söyleyen Torrent, "Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz" diye konuştu. Rakibi tanıdıklarını belirten Torrent, "Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ KURA"

Torrent kurayı değerlendirerek "Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda. Avrupa'nın en formda ekibiyle oynayacağız" dedi.

Süper Lig karşılaşması hakkında da görüş bildiren Torrent, "Rizespor'u yenmemiz lazım, önceliğimiz bu. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz, mükemmeli arıyoruz" diye konuştu.