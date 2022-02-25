UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerinde Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlediği kura çekiminde Avrupa Ligi eşleşmelerini belirledi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Galatasaray’ın rakibi İspanya Ligi ekibi Barcelona oldu.
Galatasaray kuraya seri başı olarak katıldığı için ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.
İlk karşılaşma 10 Mart günü İspanya'da ikinci karşılaşma ise 17 Mart’ta İstanbul’da Nef Stadyumu’nda oynanacak
SON 16 TURU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmelerin tamamı şu şekilde:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Sevilla - West Ham United
Barcelona - GALATASARAY
RB Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Eintracht Frankfurt
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NE KADAR GELİR EDECEK?
UEFA Avrupa Ligi katılım ücreti: 3 milyon 63 bin Euro
Galibiyet: 630 bin Euro
Beraberlik: 210 bin Euro
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