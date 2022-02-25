UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerinde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

25 Şubat 2022 Cuma, 14:20

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Galatasaray’ın rakibi İspanya Ligi ekibi Barcelona oldu.

Galatasaray kuraya seri başı olarak katıldığı için ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.

İlk karşılaşma 10 Mart günü İspanya'da ikinci karşılaşma ise 17 Mart’ta İstanbul’da Nef Stadyumu’nda oynanacak

SON 16 TURU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmelerin tamamı şu şekilde:

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Sevilla - West Ham United

Barcelona - GALATASARAY

RB Leipzig - Spartak Moskova

Real Betis - Eintracht Frankfurt

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NE KADAR GELİR EDECEK?

UEFA Avrupa Ligi katılım ücreti: 3 milyon 63 bin Euro

Galibiyet: 630 bin Euro

Beraberlik: 210 bin Euro



