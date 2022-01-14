Domenec Torrent, Burak Elmas'a ilk raporunu sundu

14 Ocak 2022 Cuma, 11:27

Fatih Terim’in ayrılığı sonrası Galatasaray’ın başına geçen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent’in, takımla çalışmalara başladıktan sonra öncelikli alanları belirlediği kaydedildi.

Sporx’in haberine göre, Domenec Torrent, yönetime Galatasaray’ın iki bölgesinde problem yaşandığını dile getirdi.



Torrent, Galatasaray’ın orta sahada fizik gücü yüksek ve kesici özellikleri bulunan bir oyuncudan mahrum olduğunu belirtirken kalede de güven verici bir ismin gerekli olduğu görüşünde bulundu.



İspanyol hocanın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a bu iki eksiği ilettiği fakat yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Elmas’ın oyuncu satarak gelir elde etmeliyiz yanıtını verdiği iddia edildi.



Torrent’in, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle bu sorunu takım içerisinde çözmeye karar verdiği iletildi.



AZ SÜRE ALANLAR FORMA ŞANSI BULABİLECEK



Haberde, Domenec Torrent’in takımda az süre alabilen oyuncuları da değerlendirmeye alacağı ifade edildi.



İspanyol hocanın, takımdan ayrılması beklenen Ryan Babel ile Aytaç Kara’ya da forma şansı vererek performanslarını gözlemek istediği bildirildi.



SAVUNMA ZAYIF



Haberde, Domenec Torrent’in yönetime verdiği raporda savunma konusunda yaşanan sıkıntıları da gözler önüne serdiği kaydedildi.



Savunma oyuncularının fiziksel özelliklerini zayıf bulduğu belirtilen İspanyol hocanın taktiksel antrenmanlara bu yönde ağırlık verdiği öğrenildi.

