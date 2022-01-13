Domenec Torrent ile imzalanan sözleşmenin şartları belli oldu

13 Ocak 2022 Perşembe, 07:00

Galatasaray’da Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından Sarı-Kırmızılı takımın başına getirilen Domenec Torrent’in sözleşme şartları belli oldu. Galatasaraylı yöneticilerden aldığımız bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılar, İspanyol teknik adamla “opsiyonlu” şekilde 1.5 sezonluk sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi, opsiyonu bu sezon sonunda devam veya ayrılık şeklinde kullanma hakkına sahip.

ARTIK ÇİFT İDMAN

Torrent dün Sarı-Kırmızılı takımın başında Florya’daki ilk antrenmanına çıktı. 59 yaşındaki hoca, Terim döneminin aksine futbolculara sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptırdı. Günün ikinci idmanı 17.00’de yapıldı. İspanyol hocanın top kapma teknikleri üzerinde durduğu öğrenildi. Torrent, iki idman arası oyuncuların tesislerde kalmasını istedi.