Domenec Torrent: 'Gençleri seneye oynatacağım'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettikleri Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi genç futbolcular için açıklama yaptı. İspanyol hoca, genç futbolculara güvendiğini ve gelecek sezon için kadroda kullanabileceğini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 20:49
Domenec Torrent: 'Gençleri seneye oynatacağım'
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpteki genç futbolculara önümüzdeki sezon kalması halinde daha fazla şans vereceğini açıkladı.

Domenec Torrent "28 tane oyuncumuz var, 5 tanesini dışarıda bırakmamız gerekiyor. Altyapıdan da oyuncu getirsem, daha fazla oyuncuyu dışarıda bırakmak zorundayız. Bugün maçları vardı, gidip onu izledim. Genç oyunculara çok güveniyorum, sezon da henüz bitmedi" dedi.

İspanyol teknik direktör ayrıca "Önümüzdeki sezon da burada devam edersem, onların şans bulacaklarını düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


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