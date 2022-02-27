Domenec Torrent kadro seçimini savundu

27 Şubat 2022 Pazar, 19:34

Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray'ın maç kadrosunda Fernando Muslera ile birlikte, Halil Dervişoğlu, Arda Turan ve Olimpiu Morutan yer almadı.

Domenec Torrent, Çaykur Rizespor maçı öncesi kadro seçimiyle ilgili konuştu.

Torrent, "Antrenörler olarak biz bu ana kadar oyuncuları hazırlıyoruz, günün sonunda oynayan ve kazanan oyuncular oluyor" dedi.

İspanyol hoca, kadro konusunda, "Çok özel bir şey yok aslında. Rotasyon yapıyorum. O oyuncular yoksa başka oyuncular var. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama benim çalıştığım yerlerde rotasyon yapılıyordu" diye konuştu.



Kadroda altyapıdan isim bulunması kuralına da göndermede bulunan Torrent, "U21'den oyuncu vs. gibi Türkiye'nin kuralları var. 21 oyuncu tamamen sahaya çıkmayı hak ediyordu ama seçim yapmak zorundaydım" ifadelerini kullandı.

