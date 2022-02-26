Marius Sumudica: Cicaldau ve Morutan, Galatasaray için büyük pişmanlık
Süper Lig'de son olarak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başında olan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Cicaldau ve Morutan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sumudica, "Beklentilerin çok uzağındalar. Galatasaray için büyük pişmanlık" diye konuştu.
Galatasaray'ın sezon başında Romanya'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın durumu tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Teknik Direktör Marius Sumudica, Digisport'a yaptığı açıklamada Galatasaray, Morutan ve Cicaldau ile ilgili konuştu.
50 yaşındaki Rumen teknik direktör, "Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Cicaldau orada henüz tükenmiş değil ama kötü gidiyorlar. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, ikisinden de vazgeçmek istiyor. Morutan ve Cicaldau, sezon başında büyük umutlarla getirildiler ama beklentilerin çok uzağındalar. Galatasaray için büyük pişmanlık" dedi.
Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla bu sezon oynadığı 35 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Cicaldau ise bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.
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