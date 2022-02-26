Galatasaray için James Rodriguez iddiası

26 Şubat 2022 Cumartesi, 14:58

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile yönetiminde önümüzdeki sezon için hazırlıklara şimdiden başlayan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Al Rayyan formasını terleten dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'in Galatasaray'ın transfer gündemine girdiği iddia ediliyor.

JAMES RODRİGUEZ AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Sezon başında transfer olduğu Katar'da aradığını elde edemeyen Kolombiyalı yıldız önceki gün, '5 ay sonra Al Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum.' ifadelerini kullanarak gündemi sarsmıştı.

YENİ ADRESİ GALATASARAY OLABİLİR

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Avrupa'dan takım aramaya başlayan James Rodriguez'in yeni adresinin Galatasaray olabileceği iddia edildi.

İddialara göre James Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı olarak öne çıkan Luis Campos ile bir görüşme gerçekleştirdi. Campos'un James ile ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a ilettiği ve kaynak bulunması durumunda bu transferin yapılabileceğini belirttiği öğrenildi.



113 GOL, 137 ASİST

Daha önce Everton, Bayern Münih ve Real Madrid'de top koşturan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta da etkili olabiliyor. Kariyeri süresince 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu, 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kere de ağları sarstı. James çok etkili bir sol ayağa sahip.