Domenec Torrent'in yeni adresi belli oluyor

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in, Meksika ekibi Atletico de San Luis'e imza atacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:47
Domenec Torrent'in yeni adresi belli oluyor
Abone Ol google-news

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve kısa süre içinde takımdan ayrılan Domenec Torrent, başka bir takımla çalışma şansı elde edememişti. İspanyol teknik adamın yeni takımı belli oluyor.

Ajansspor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; Torrent, Meksika ekibi Atletico de San Luis takımın başına getirecek.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR 

Brezilyalı teknik adam Gustavo Leal'in görevine son veren Meksika temsilcisi, kısa süre içinde İspanyol çalıştırıcıyı resmi olarak açıklayacak.

GUARDİOLA'NIN YARDIMCILIĞINI YAPTI 

Domenec Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

GALATASARAY'DAN SONRA TAKIM ÇALIŞTIRMADI 

New York City ve Flamengo'da bir dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Domenec Torrent, Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022 yılından beri hiçbir takımı çalıştırmadı.


domenec torrent haberleri Atletico de San Luis haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent'e Brezilya ekibi Cuiaba talip!

Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent'e Brezilya ekibi Cuiaba talip!
Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent'in sürpriz adresi!

Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent'in sürpriz adresi!
Domenec Torrent: Bana yapılan haksızlık Fatih Terim'e de yapıldı

Domenec Torrent: Bana yapılan haksızlık Fatih Terim'e de yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor
İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu
Listede yer alacağı iddia edilmişti: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek yanıtı!

Listede yer alacağı iddia edilmişti: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek yanıtı!
Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi

Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi
Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?