Domenec Torrent'in yeni adresi belli oluyor
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in, Meksika ekibi Atletico de San Luis'e imza atacağı iddia edildi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve kısa süre içinde takımdan ayrılan Domenec Torrent, başka bir takımla çalışma şansı elde edememişti. İspanyol teknik adamın yeni takımı belli oluyor.
Ajansspor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre; Torrent, Meksika ekibi Atletico de San Luis takımın başına getirecek.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Brezilyalı teknik adam Gustavo Leal'in görevine son veren Meksika temsilcisi, kısa süre içinde İspanyol çalıştırıcıyı resmi olarak açıklayacak.
GUARDİOLA'NIN YARDIMCILIĞINI YAPTI
Domenec Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.
GALATASARAY'DAN SONRA TAKIM ÇALIŞTIRMADI
New York City ve Flamengo'da bir dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Domenec Torrent, Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022 yılından beri hiçbir takımı çalıştırmadı.
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