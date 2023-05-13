Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent'e Brezilya ekibi Cuiaba talip!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:49

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:49

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in ardından göreve gelen, sezon sonu ise takımdan ayrılan Domenec Torrent'e talip çıktı.

Sporx'in derlediği habere göre, Brezilya Ligi ekiplerinden Cuiaba, İspanyol teknik adam için harekete geçti. Cuiaba'nın yöneticileri Torrent'in Güney Amerika'daki temsilcisi Carlos Leite ile masaya oturdu.

Torrent'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

FLAMENGO'YU ÇALIŞTIRMIŞTI

60 yaşındaki teknik adam, daha önce Brezilya'da yaklaşık 4 ay Flamengo'yu çalıştırmıştı.

Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.