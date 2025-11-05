Domenico Tedesco: 3 puanı almak istiyoruz, bunun için de her şeyi deneyeceğiz

Müsabakanın oynanacağı Mesta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan genç teknik adam, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Zor bir maç oynayacaklarını aktaran Tedesco, "Maçı kazanmak istiyoruz, zor bir maç olacağını biliyoruz. Burada oynamak her zaman zor. Rakibimiz yeni teknik direktörüyle 5'te 5 yaptı. Bunun içinde Roma galibiyeti de var. İyi bir maç çıkardılar, galibiyeti hak ettiler. O maça çok iyi hazırlık yapmışlardı. Fizik gücü yüksek bir takım, yarın kendi evlerinde oynayacağı için bizler için zor olacak ama tek odağımız maçı kazanmak. 3 puanı almak istiyoruz, bunun için de her şeyi deneyeceğiz. Elimizde daha fazla opsiyon var. Talisca katkı sağladı. En Nesyri de formda. Antep ve Beşiktaş maçlarında iyi oynadı, bunlar bizim için lüks problemler." diye konuştu.

Takımdaki istikrarın önemine değinen 40 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"İlk 11'de bazı değişiklikler oluyor ama takımın istikrarlı yapısının olması gerekiyor. 3-4 günde bir maç yaptığımız için oynamaya uygun oyuncu önemli. Cezalılar oluyor, aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz ve o tarz değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Yarın taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde pazar günü de böyle olacak. 2 durumun karışımı diyebilirim. Çok fazla iyi oyuncumuz var. Rotasyon yapma kabiliyetimiz yüksek ve bunu yapınca kalitemiz düşmüyor. Bu durumla bu şekilde baş edeceğiz."

Rakipleri iyi incelemenin önemine değinen İtalyan teknik adam, şunları kaydetti:

"Sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay olurdu. Takımları detaylı incelemeniz gerekir. Türkiye'de de geçerli bu durum. Fenerbahçe teknik direktörü olmadan önce bu kadar detaylı takip etmiyordum ama olduktan sonra gördüm ki her takımda iyi oyuncular var. Plzen de sadece burada bir lig takımı değil, her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid burada 4-2 kazanmıştı. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Farklı profile sahip oyuncuları var. Sizin her zaman kiminle oynadığınıza bakmadan detaylı incelemeniz gerekiyor ve oynadığınız maçlarda her şeyinizi vermeniz gerekiyor."