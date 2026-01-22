Domenico Tedesco'dan Anderson Talisca yanıtı: Yedek kalma sebebini açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu tarz maçları her zaman istiyor, bu tarz maçlardan mutlu oluyoruz. Takımım hazır. Musaba ve Mateo'yu listeye henüz ekleyemedik, bu maç kadrosunda olanlar çok istekli ve motive. Bizler bu takıma karşı en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz, bu meydan okumayı yapmak istiyoruz."

TALISCA NEDEN YEDEK?

"Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor, sadece fikstür değil. Kendisinin sakatlıktan dönme durumu var, aralıkta kalf kasından sakatlandı. En iyi kararın kulübede olması olduğunu düşündük. Kulübeden girebilir. 3 gün sonra da çok önemli bir Göztepe var. Dolayısıyla, adım adım..."