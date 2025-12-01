Saha bir anda karıştı... Fenerbahçe - Galatasaray maçında kavga!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında U19 derbisinde gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. 8. dakikada Ercüment Sancaklı'nın golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye cevap 38. dakikada Eyüp Can Karasu'dan geldi. Mücadelede kazananı belirleyen golü ise 89. dakikada Haydar Karataş kaydetti. Son dakikalarda gelen golle Fenerbahçe mücadeleyi kazanırken, maçın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.

Maç sonu iki takım futbolcuları arasında gerilim bir hayli yükseldi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Galatasaraylı bir futbolcunun, Fenerbahçeli bir futbolcuya yumruk attığı görüldü. Bu hareket sonrası saha savaş alanına döndü.

İki takım teknik heyetinin araya girmesi sonrası futbolcular güçlükle sakinleştirildi. Olayların yatışmasının ardından Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti sahada kutladı.