Domenico Tedesco'dan Fenerbahçeli futbolcuya büyük övgü: Maçın yıldızını seçti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçın yıldızını da seçen Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

"Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım. Çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz."

“MAÇIN YILDIZI MERT MÜLDÜR”

"Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta öncesine baksak durum farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız kendinize inanırsanız karşılığını anlarsınız. O da bu anlamda iyi bir örnek.

Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Fiziksel olarak iyi bir dönemdeyiz, odağımız yüksek. İyi başlasak da 1-0 geri düştük. Bu tip geri düşmeler zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak."