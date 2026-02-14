Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı sözleri: 'Her şeyde üstün taraf bizdik'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Bordo mavililer, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim adımıza üzücü bir gece oldu. Kadrolara baktığımızda oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol pas hatası… Hatalar oluyor ama bugün 3 hata yaptık. Beraberliğe üzülürdüm. Genç oyuncular hata yapmadan öğrenmesi mümkün değil. İstediğimiz vuruşlar olmadı. Devam edeceğiz. Oyun ve skor olarak üzücü bir akşam oldu bizim için.”