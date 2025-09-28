Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri: 'Kendi içimizde konuştuğumuz zaman...'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi.

Domenico Tedesco maçın ardından beIN Sports'ta mücadeleyi değerlendirdi. Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik."

GÖKHAN GÖNÜL SORUSUNA YANIT

"Gökhan Gönül ayrıldı mı?" sorusu üzerine Tedesco;

“Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız.…"

"Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi."