Domenico Tedesco'dan kadro dışı açıklaması: 'İrfan Can ve Cenk'le alakalı...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Tedesco'nun sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

“Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız ve her konuyu paylaşabiliyoruz.”

"BU KULÜP OLDUKÇA BÜYÜK"

"Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. İlk geldiğimde takımın durumu iç açıcı değildi. Bu tarz değişikliklerde bunların olması normal."

“Bu kulüp oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm dolayısıyla önemli olan işe odaklanmak.”

"İRFAN CAN VE CENK'LE ALAKALI..."

“Derbilerin önemini biliyorum. Benim için normal bir maç dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, oyuncular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray maçından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız var."

"İrfan Can ve Cenk'le alakalı yeni bir gelişme yok. Kulüp yeni bir şey olursa açıklar. Başkanımız bu konuda açık konuşuyor. Bu benim için gündemde olan bir konu değil.”