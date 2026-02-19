Domenico Tedesco'dan mağlubiyet değerlendirmesi: 'Gösterdiğimiz performans çok az'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco maçın ardından; "Kaybetmeyi her şekilde hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 bile bitebilirdi dürüst olmak gerekirse. Hiç pozisyon üretemedik. İkinci yarının başında bir pozisyon vardı ama bunun dışında hiç pozisyonumuz yoktu. Böylesine bir maç için gösterdiğimiz performans çok az" dedi.

Tedesco değerlendirmesinde; "Bir 11 belirlediğinizde her zaman bunun bir sebebi vardır. Bizim açımızdan da rakibe sıkıntı çıkaracağımızı düşünmemizdi. Futbolun ilginç yanı bu. Kararlarınızı maçtan öne vermeniz gerekiyor, sonrasında değil" ifadelerini kullandı.