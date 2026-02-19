Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında turu zora soktu! Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler 3-0 mağlup oldu.

Mücadelenin 21. dakikasında Nottingham Forest, Murillo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 43. dakikada Igor Jesus ile farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken 50. dakikada Morgan Gibbs-White, Nottingham'ın 3. golünü attı ve fark 3'e yükseldi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, sahasında 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest

92' Neco Williams, ceza sahasının solundan yerden çıkarttığı şutu, Ederson direk dibinde dışarı çeldi.

91' Oostorwolde'den sonra Fred'de rövanşta cezalı duruma düştü.

90' Asensio'nun kullandığı frikikte top üstten dışarı çıktı.

89' Fenerbahçe, Sidiki Chreif ile tehlikeli sayılabilecek bir noktadan frikik kazandı.

84' Ceza sahası içinde İsmail Yüksek'in kısa kalan geri pasında Dominguez araya girdi. Ceza sahası sol taraftan kaleyi yoklayan Dominguez çerçeveyi tutturamadı.

83' Nottingham Forest'ta McAtee, Hodson-Odoi yerine oyuna dahil oldu.

80' Kullanılan serbest vuruş doğrudan Ederson'un üzerine gitti.

78' Çağlar Söyüncü, ceza sahası sol tarafında rakibini düşürmesi sonrasında sarı kart gördü. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

76' Domenico Tedesco; Kante'yi oyundan alırken, Fred'i oyuna sürdü.

70' Oostorwolde sarı kart görerek bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

69' Semedo'nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Asensio şık bir vuruş yaptı. Top, Ortega'nın üzerine gitti.

67' Konuk Nottingham'da Gibs-White ile Anderson oyundan alındı. Yerlerine Yates ve Dominguez oyuna dahil oldu.

66' Orta alanda topu kazanan Kante, pasını Sidiki Cheriff'e aktaramadı.

64' Ndoye'un dışarı çevirdiği topta, İsmail Yüksek ayak koydu.

61' Nottingam Forest'ta Hutchinson ve Igor Jesus oyundan alınırken, Ndoye ve Lucca oyuna dahil oldu.

61' Temsilcimizde İsmail, Talisca yerine oyunda.

50' GOL | Hutchinson'ın kaptığı topta topla buluşan Igor Jesus, solunda bomboş kalan Gibs-White'ı gördü. Gibs-White topu Ederson'un bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu.

48' Semedo'nun sağ kanattan ortaladığı topta Aina atağı uzaklaştıran isim oldu.

46' KAÇTI! Santra sonrasında Çağların uzun pasında topla buluşan Cheriff, sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı ancak kaleci gole izin vermedi.

46' İkinci yarıda Nene ve Levent Mercan, Kerem ile Mert yerine oyuna dahil oldu.

43' GOL | Nottingham Forest kullandığı korner sonrasında, ön direkte bulunan Gibs-White topu arka direğe aşırttı. Igor Jesus kale çizgisi üzerinde topu kafasıyla tamamladı.

41' Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı çıktı. Sonrasında Domenico Tedesco sarı kart gördü.

38' Nottingham'ın kullandığı frikikte Gibs-White'a çarpan top yine konuk takımın önünde kaldı. Sonrasında kaleyi yoklayan Nottinghamlılar çerçeveyi tutturamadı.

37' Kante'nin rakibine yaptığı faul sonrasında, Nottingham tehlikeli noktadan frikik kullanacak.

31' Gibs-White'ın savunmamızın arkasına attığı topta, Ederson topu kontrol etti.

28' Sol kanattan gelişen Nottingham atağında, Gibs-White'ın kafa vuruşu Ederson'da kaldı.

27' Nottingham Forest, üst üste kullandığı korner vuruşları sonrasında ofsayta takıldı.

26' Çağlar Söyüncü, sakatlanan Milan Skriniar yerine oyuna dahil oldu.

24' Fenerbahçe'de Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında atağı kesmeyen Igor Jesus'un şutunu Oostorwolde engelledi. Sonrasında bu ikili arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

23' N'Golo Kante'nin sol kanattan ortası Nottingham Forest'ta kaldı.

21' GOL | Orta alanda Asensio'nun topu kapan Murillo, ceza yayına kadar topu sürdü. Ceza yayının biraz solundan sol ayağıyla şutunu çıkartan Murillo, uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

18' Temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazandığı korner sonrasında Asensio topun başına geçti. Yaptığı ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşu üstten auta çıktı.

16' Nottingham Forest, maçta ki 3. kornerini kullandı. Pozisyonun devamında Hudson-Odoi'nin denemesi üstten dışarı çıktı.

12' Gibs-White'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.

9' Temsilcimiz Fenerbahçe'de Skriniar, Hudson-Odoi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Forest sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

2' Nottingham Forest sol kanattan korner kazandı. Kullanılan korner sonrasında Talisca topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.