Domenico Tedesco'dan sakatlık açıklaması: 'Bazı şeyleri önceden bilemezsiniz'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 0-3'ün rövanşında Nottingham Forest'a konuk olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, kritik müsabaka öncesi basın toplantısında konuştu.

Tedesco açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

SAVUNMA HATTINDA KİMLER OYNAYACAK?

"Henüz bilmiyorum. Hala zamanımız var. Bazı opsiyonlarımız mevcut."

“HENÜZ ELENDİK DİYE DÜŞÜNMÜYORUM”

"İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. 34 maç oynadık şu ana kadar. Normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız.

Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum."

KASIMPAŞA MAÇI SONRASI CAMİAYA BİR MESAJINIZ VAR MI?

"Mesajımı sahada vermeyi severim. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Özellikle basın toplantılarında düz olmaya çalışıyorum. Önemli olan takımım, onlarda inanç olmalı. Mesajım benim takımım için. Benim için önemli olan oyuncuların içinde bu inanca sahip olmamız. Benim işim aynı zamanda oyuncuların üzerindeki gerginliği almak.

Eylül ayında ilk imza attığımda bana bir belge imzalatıp şubatta bu durumda olacaksın deseydiniz bunu kabul ederdim. Çoğunuz da bunu kabul edersiniz.

Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak. Baskıyla başa çıkabilirim ama oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Futbol bu. Bazen keyif alırsınız, bazen üzülürsünüz."

"Bazı şeyleri önceden bilemezsiniz. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'Bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."

ÇAĞRI BALTA TRANSFERİ

"Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu a takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum, ilk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle."