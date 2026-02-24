Fenerbahçe'den flaş sakatlık açıklaması: Ederson, Oosterwolde, Talisca, Çağlar Söyüncü...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 beraber kaldı. Sarı-lacivertli ekip karşılamada sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson'un son durumu hakkında açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler sonucunda;
Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,
Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,
Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,
Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."