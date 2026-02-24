Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.02.2026 13:24:00
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Nottingham Forest'a konuk olacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kaybederek tur şansını zora sokan sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanında varını yoğunu ortaya koyacak.

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği duyuruldu.

26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. İlk  maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin tur için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. 3 farklı galibiyette mücadele uzatmaya gidecek. 2 ve daha az farklı galibiyetler ve her türlü yenilgi ile beraberlik ise sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasını bitirecek.

