Domenico Tedesco'dan seçim yanıtı: 'Bunu engelleyebilmek için...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum."

"SAHAYA YANSITAMADIK"

"Bugün ilk sebep şu; konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik."

"İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor."

TEDESCO'DAN SE Ç İM YANITI

-"Maçın oynandığı esnada başkanlık seçimi belli oldu. Gözler yapılan seçimin sonucundaydı. Bir konsantrasyon kaybı oldu mu?"

Domenico Tedesco: "Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık."