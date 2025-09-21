Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 22:54:00
Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan fiziksel durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ANALİZ EDİP GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Asensio, "Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmış olmam sebebiyle pozitif bir başlangıçtı benim. Günün sonunda istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak ayrıntıları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız" dedi.

FİZİKSEL DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren İspanyol futbolcu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Haftalardır en iyi şekilde çalışıyorum. İhtiyacım olan tek şey dakikalar almak, oynamak, takım arkadaşlarımı daha iyi tanımam, onların beni tanıması, hocamızın istediklerini sahaya yansıtmamız. Sonrasında sonuçlar gelecektir" dedi.

