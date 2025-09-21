Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Ederson'dan tepki: 'Rakip 11 kişi de olsa böyle oynayamayız'

21.09.2025 22:48:00
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Ederson, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Maçın gidişatını değerlendiren Brezilyalı eldiven, kırmızı kart sonrası sahada gereken ciddiyeti göstermediklerini vurguladı:

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez."

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ederson, takımın performansına yönelik eleştirilerini sürdürdü:

"Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak."

