Domenico Tedesco'dan Süper Kupa açıklaması: 'İlk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum'

Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçtan önceki günde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, Anderson Talisca'nın derbide oynayabileceğini söyledi. Tedesco, Brezilyalı oyuncunun sakatlığını atlattığını ve Galatasaray maçına hazır olduğunu söyledi.

Domenico Tedesco açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile ilk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz."

“Matteo Guendouzi hakkında rakip teknik direktör yanında konuşmayacaksınızdır ancak şans vermeniz halinde nasıl performans bekliyorsunuz?” sorusuna Tedesco şu şekilde yanıt verdi:

"İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi.

Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz.

Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."