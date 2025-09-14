Domenico Tedesco: 'Her maç için bunu söylemem ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025 23:28:00
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe cephesinde Domenico Tedesco 1-0'lık galibiyetin ardından yorumlarda bulundu. 

İşte Tedesco'nun açıklamaları:

"Bugün en önemlisi galip gelmekti. Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bu maçı ilk yarıdan bitirmemiz gerekiyordu. Her maç için bunu söylemem ama girdiğimiz pozisyonların %20'sini değerlendirsek ilk yarıdan bitirirdik. Ama bitiremeyince acı çekiyoruz.

Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık.

Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir.

Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli."

