Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe'de teknik direktörlük için iki aday

28.04.2026 09:48:00
Fenerbahçe'de yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıların ardından Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin, Tedesco'nun yerine 2 teknik direktör adayı belirlediği iddia edildi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de dikkat çeken kararlar alındı. Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıların ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Ligin son 3 maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekibin Tedesco'nun yerine geçecek teknik direktör adaylarının da belirlendiği iddia edildi.

Bein Sports'ta yer alana habere göre; Fenerbahçe'de ön plana çıkan adaylar Aykut Kocaman ve İsmail Kartal oldu. Yeni teknik direktörle ilgili nihai kararı seçim sonrası gelecek başkanın vereceği aktarıldı.

İKİ İSİM DE GELMEYE HAZIR

Haberde, hem Aykut Kocaman hem de İsmail Kartal'ın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmeye sıcak baktığı belirtildi.

