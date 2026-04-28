Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü... Fenerbahçe'den Ederson kararı!

28.04.2026 09:31:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli yönetimin dev derbide kırmızı kart gören Brezilyalı yıldız Ederson hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. 

TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI

Sadettin Saran ve yönetim kurulunun pazartesi günü art arda gerçekleştirdiği toplantılar sonrası Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı. 

EDERSON'UN CEZASI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli ekibin, Çaykur Rizespor maçındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline Brezilyalı kaleci Ederson hakkında da karar verdiği iddia edildi.

Bein Sports'ta yer alan habere göre, Çaykur Rizespor maçındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline Brezilyalı kaleci Ederson'a para cezası verildi.

Haberde, Tecrübeli file bekçisinin PFDK'dan alacağı cezayla sezonu kapatmasının beklenildiği belirtildi.

