Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü... Fenerbahçe'den Ederson kararı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.
TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI
Sadettin Saran ve yönetim kurulunun pazartesi günü art arda gerçekleştirdiği toplantılar sonrası Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığı açıklandı.
EDERSON'UN CEZASI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli ekibin, Çaykur Rizespor maçındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline Brezilyalı kaleci Ederson hakkında da karar verdiği iddia edildi.
Bein Sports'ta yer alan habere göre, Çaykur Rizespor maçındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline Brezilyalı kaleci Ederson'a para cezası verildi.
Haberde, Tecrübeli file bekçisinin PFDK'dan alacağı cezayla sezonu kapatmasının beklenildiği belirtildi.