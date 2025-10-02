Domenico Tedesco takımdan memnun! 'Birçok konuda ilerledik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Domenico Tedesco'nun açıklamaları:

"Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz.

Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge.

Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!

Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi, takımın ilk yarıdaki şiddetli temposuydu. Birçok sprint ve yön değiştirmeler vardı. Üst seviyeydi. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarı performans düşmesi normal. Dün Marco Asensio antrenmanda yoktu, gripti, ateşi yoktu ve oynatma kararı aldık. Ancak 60'da çıkardık, çünkü pili bitmişti. Oynayan herkes takıma yardım etti.

3-4 günde 1 maç oynadığınız zaman, aynı 11'le oynamak kolay değil. Taze kana ihtiyaç duyarsınız. Pazar günü oynayanlar bir referans yarattılar. Sonradan girenler de büyük katkı sağladılar. Kimin 11'de başlayacağına dair lüksüm olsun istiyorum. Bugün takım üst üste ikinci kere performans sergiledi. Bu büyük bir adımdı. Bazen de istediğinizi yapamazsınız. Yapmak için otomatikleşmek lazım. Üst üste istikrar göstererek performans sağlarsınız. Kerem bugün 2 gol attı. Onun için, takım için, taraftarlar için mutluyum.

İki oyuncuyu kıyaslamak zor. Nkunku ikinci bir forvet gibi oynuyordu; Nene de genç bir oyuncu, maçlar oynamaya, özgüven kazanmaya ihtiyacı var. İyi bir performans sergiliyor. Potansiyeli olan genç bir oyuncu.

Maça önde baskıyla başlamak istedik. Rakip 3'lü oynayacak diye hazırlamıştık baskımızı. Oyuncularım, rakibin 4'lü oynadığını görünce baskıyı akıllıca adapte ettiler.

Kerem'in rolü çok önemliydi. Kerem gol atamasa bile onun temposunu, eforunu, baskısını, yardımını görebiliyorsunuz. Enerjisi bittiğinde kendisini çıkarmak zorunda kaldık. Üst düzey ve akıllı bir oyuncu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz. Kerem'in birebir yetenekleri var, zaman zaman kenarda zaman zaman içeride değerlendiriyoruz. 4-3-3 oynadığımızda sekiz numaralar ona alan açıyor ve o da hatlar arasında topla buluşabiliyor."