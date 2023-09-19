Doncic, imzalayacağı yeni kontratla NBA tarihine geçebilir

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:58

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:58

Sloven basketbolcu Luka Doncic, senelik 70 milyon dolarlık potansiyel kontratla NBA tarihine geçebilir.

ESPN'den Bobby Marks, Doncic'in NBA tarihinde bir sezonda 70 milyon dolar kazanan ilk oyuncu olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Kontratını 2024'te uzatamasa da, kriterleri karşılayan Doncic, 2025'te sözleşmeyi imzalaması durumunda bu kontrat 2026-27 sezonunda start alacak.

Önümüzdeki üç yıl içinde maaş tavanının %10 oranında yükselmesi durumunda ise, Doncic'in bu kontratının toplamda 367,5 milyon dolara ulaşabileceği ve sözleşmesinin son yılında 83,6 milyon dolar kazanabileceği düşünülüyor.

Doncic geçen sezonu maç başına 32,4 sayı ortalaması ile ligi sayı krallığında ikinci sırada tamamlamıştı.