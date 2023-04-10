Sloven basketbolcu Luka Doncic'ten ayrılık iddialarına yanıt

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks forması giyen Sloven yıldız Luka Doncic, takımdan ayrılmak istediği iddialarını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:01
Sloven basketbolcu Luka Doncic'ten ayrılık iddialarına yanıt
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Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, takas olma istediğine dair haberleri yalanladı.

Mavericks'in şampiyonluk kazanmasına yardımcı olacak doğru hamleleri yapmaması durumunda Doncic'in gelecekte bir takas talebinde bulunabileceği ileri sürülmüştü.

Luka Doncic

"BURADA MUTLUYUM"

Ancak Luka, Mavericks'te oynamaktan "mutlu" olduğunu belirterek bu iddiayı reddetti:

"Yazılanları gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum ama biri takas isteyeceğimi söylemiş. Komikti çünkü bunun doğru olduğunu bilmiyordum. Ben öyle bir şey söylemedim. Burada mutluyum. Endişelenecek bir şey yok."

Kyrie Irving (solda)

"KYRIE İLE UYUMUMUZ HARİKA"

Doncic ayrıca, Kyrie Irving'in bu yaz Dallas'ta kalması için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi:

"Bence uyumumuz harika. İnsanlar tabii ki hayır diyecek. Çünkü yani sonuçlara bakınca haklı olabilirler, ama bence kimya oluşturmak ve ilişki kurmak zaman alan şeyler. Ben kalmasını isterim."

Dallas'a takas edildiğinden beri Irving, 20 maçta 27.0 sayı, 6.0 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Luka ise bu sezonu 32.4 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.


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