Doncic maça damga vurdu: Lakers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı!
NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 108-102 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, maçı 29 sayı ve 9 asistle tamamladı.
Batı Konferansında ikinci sırada yer alan Los Angeles Lakers Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı konuk ett.
Sahadan 108-102 galip ayrılan Lakers üst üst 6. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Luka Doncic'in 29 sayı ve 9 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Ev sahibi takımda LeBron James 17 sayıyla oynarken Dalton Knecht de 19 sayılık katkısıyla sezonun 38. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bu sezon 28. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Ivica Zubac ise 12 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.
CAVALIERS'TAN BU SEZON İLK
Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı uzatmalarda 133-129 yenerek bu sezon 50 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı oldu.
Rocket Arena'da oynanan karşılaşmada, De'Andre Hunter 32 sayıyla öne çıkarken, Ty Jerome ise 25 sayı kaydetti.
Blazers'tan Deni Avdija'nın 30 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistlik performansı, takımının 34. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.
NBA'de alınan diğer sonuçla şöyle:
Boston Celtics -Denver Nuggets: 110-103
Indiana Pacers - Chicago Bulls: 127-112
Orlando Magic-Toronto Raptors :102-104
Miami Heat-New York Knicks: 112-116 (uzatmada)
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 132-146
Utah Jazz-New Orleans Pelicans : 121-128
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 98-116
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