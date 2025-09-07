Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doncic yıldızlaştı, Slovenya tur atladı!

Doncic yıldızlaştı, Slovenya tur atladı!

7.09.2025 20:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Doncic yıldızlaştı, Slovenya tur atladı!

EuroBasket 2025 son 16 turu karşılaşmasında Slovenya, rakibi İtalya'yı 84-77 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Slovenya ile İtalya, çeyrek final için parkeye çıktı.

Letonya'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmayı Slovenya, 84-77 kazandı.

Los Angeles Lakers'in yıldızı Luka Doncic'in attığı 42 sayı ile birlikte galibiyetin mimarı oldu.

Bu sonuçla birlikte üst tura yükselen Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. 

DONCIC'İN TOPLAM PERFORMANSI

Slovenya'nın yıldız ismi Luka Doncic, karşılaşmayı 42 sayı, 10 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

İlgili Konular: #italya #luka doncic #Slovenya

İlgili Haberler

Ünlü gazeteci duyurdu: Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi!
Ünlü gazeteci duyurdu: Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi! Trabzonspor, Andre Onana transferi için Manchester United ve Kamerunlu kaleci ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Gizem Örge: 'Türk kadının ruhunu tüm dünyaya gösterdik'
Gizem Örge: 'Türk kadının ruhunu tüm dünyaya gösterdik' Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Gizem Örge, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da rekor!
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da rekor! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kazandığı zaferle Magny-Cours'ta 11. birinciliğini elde ederek Most, Donington Park ve Magny-Cours'ta çift haneli galibiyetlere ulaşan Dünya Superbike tarihindeki ilk pilot oldu.