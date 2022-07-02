Doping cezası alan Çağla Büyükakçay hakkında karar verildi
Tenisçi Çağla Büyükakçay’a, Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından verilen doping cezası İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi.
ENKA Spor Kulübü, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasının iptal edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından verilen cezanın İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilerek, "Sporcumuzun 25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Türkiye şampiyonu milli sporcumuz Çağla'ya geçmiş olsun diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Çağla Büyükakçay, geçen yılın kasım ayında yaptığı paylaşımda, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde "Ractopamine" isimli yasaklı maddeye rastlandığını ve Uluslararası Tenis Federasyonunun bu gelişme üzerine lisansını askıya aldığını açıklamıştı.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Erdoğan ile Atalay arasında ilginç diyalog
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar