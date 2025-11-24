Doping cezası almıştı: Papu Gomez 2 yıl sonra formasına kavuştu!

Arjantinli futbolcu Papu Gomez, Kasım 2022'de Sevilla forması giyerken yasadışı madde nedeniyle yapılan kontrolü pozitif çıkmış ve iki yıllık doping cezası almıştı.

Kontrolden 11 ay sonra yürürlüğe giren ceza, deneyimli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olmasını engellememişti.

Bu sezon futbola geri dönen 37 yaşındaki oyuncu, kariyerini Serie B ekibi Padova'da yeniden canlandırma kararı aldı.

2 YIL SONRA YENİDEN SAHADA

Gomez, cumartesi günü Padova'nın deplasmanda Venezia'ya 2-0 mağlup olduğu maçta sahalara geri döndü. Skoru değiştiremese de, dönüş heyecanı İtalya basınında geniş yer buldu.

Corriere dello Sport'a konuşan Papu Gomez, Padova'ya büyük hedeflerle geldiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Buraya turistik gezi için gelmedim. Padova'yı olabildiğince yukarı taşımak istiyorum, hedefim bu takımı Serie A'ya geri döndürmek."

Deneyimli oyuncu ayrıca, Arjantin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifleri reddettiğini, çünkü İtalyan projesine inandığını belirtti.